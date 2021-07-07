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Yayın akışı 7 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 7 Temmuz 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı ve MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 7 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

07.07.2021 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı 7 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:30 IP MAN 3

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers
23:15 Transformers

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
23:15 Kazara Aşk


ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
22:35 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Sen Çal Kapımı- TKR
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:20 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kupa Akşamı
21:44 İngiltere-Danimarka

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