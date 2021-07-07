Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

23:30 IP MAN 3

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers

23:15 Transformers

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

23:15 Kazara Aşk



ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

22:35 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Sen Çal Kapımı- TKR

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:20 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kupa Akşamı

21:44 İngiltere-Danimarka