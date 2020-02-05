Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 5 Şubat yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Zemheri 'Dizi'

23.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Organize İşler 2 "Sazan Sarmalı" 'Türk Filmi'

22.30 Organize İşler 2 "Sazan Sarmalı" 'Türk Filmi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Afili Aşk 'Dizi'

00.15 Hayaletin İntikamı 'Yabancı Film'

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)