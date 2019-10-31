Yayın akışı, bu akşam kanallarda yayınlanacak dizi, film ve programlar hakkında bilgi almak isteyenler tarafından inceleniyor. Perşembe akşamlarının öne çıkan iki dizisi Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor'da yine rekabet yüksek olacak. Ayrıca MasterChef yarışmasında da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. İşte kanalların 31 Ekim Perşembe yayın akışı:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kolonya Cumhuriyeti (Türk filmi)

22.30 Titanların Öfkesi (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)

00.15 Son Durak (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)

00.15 Kurşun (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Börü (yerli film )

22.45 Şampiyon (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)