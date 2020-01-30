Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 30 Ocak yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Babil 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Suçlu 'Yabancı Film'

22.15 Aşk Tesadüfleri Sever 'Türk Filmi'

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 3'te 3 Tarih

23.15 Tutunamayanlar 'Dizi' (Tekrar)