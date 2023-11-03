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        Haberler Televizyon YAYIN AKIŞI 3 Kasım 2023 Cuma: Show TV, ATV, Fox, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

        TV yayın akışı bugün: 3 Kasım Cuma hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Haftanın son iş günü itibariyle televizyon yayın akışı gündem olmuş durumda. Söz konusu günü evinde geçirmeyi planlayan ve mesai sonrası televizyon karşına geçecek vatandaşlar; bugün ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmalara dair araştırmalar yapıyorlar. İşte, 3 Kasım Cuma günü Show TV, ATV, Fox, TV8, Kanal D, Star ve TRT 1'in yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:14
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        • 1

          Televizyon ekranlarında günün programı belli oldu. Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve Yalı Çapkını gibi sevilen dizilerin ekranlara geleceği günde MasterChef Türkiye ve Gelinin Mutfakta gibi yarışmalar da izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, 3 Kasım Cuma günü itibariyle televizyon yayın akışı...

        • 2

          ATV

          13:00 ATV Gün ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Ateş Kuşları

        • 3

          KANAL D

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk ve Umut

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Dilek Taşı

        • 4

          FOX TV

          12:00 Bu Tabak Kimin?

          13:30 En Hamarat Benim

          16:15 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Şahane Hayatım

          22:30 Hudutsuz Sevda

          23:45 Orta Sayfa

        • 5

          STAR TV

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          18:15 Star Haber

          19:00 Yalı Çapkını

          20:00 Yalı Çapkını

          00:30 Yerli Dizi Tekrar

        • 6

          TV8

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

        • 7

          TRT 1

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:50 Diriliş Ertuğrul

          17:50 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Sen Türkülerini Söyle

          00:10 Kendi Düşen Ağlamaz

        • 8

          SHOW TV

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

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        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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        Kova
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