Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının öne çıkan ve reyting rekorları kıran dizisi Çukur yine aynı saatte SHOW TV'de izleyici ile buluşacak. Diğer kanalların 28 Ekim Pazartesi yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çukur (yeni bölüm)

00.15 İntikam Dövüşü (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sevgili Geçmiş (tekrar)

22.45 Benim Tatlı Yalanım (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)

00.15 Son Durak (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yasak Elma (yeni bölüm)

00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Vuslat (yeni bölüm)

00.15 Şampiyonlar

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)