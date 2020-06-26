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Yayın akışı 26 Haziran Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 26 Haziran 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Babil, Hercai ve Payitaht dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. Bay Yanlış dizisi de bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İşte bu akşam (Cuma) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

26.06.2020 - 14:01 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Babil, Hercai ve Payitaht dizileri ekranlara geliyor. Bay Yanlış dizisi ise ilk bölümüyle ekranlara gelerek yayın yolculuğuna başlayacak. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 26 Haziran Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Buz Depremi (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bay Yanlış (yeni bölüm)
00.15 Her Yerde Sen (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 İntikam Oyunu (yabancı film)
22.00 İntikam Oyunu (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Fırıncının Karısı (yerli film)
21.45 Fırıncının Karısı (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Mad Max: Öfkeli Yollar (yabancı film)
22.30 Kardeş Payı (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht (yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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