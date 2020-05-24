Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bizim Aile 'Türk Filmi'

22.15 Yalancı Yarim 'Türk Filmi'

00.15 İşe Yaramazlar 'Yabancı Film'

01.45 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)

03.00 İşe Yaramazlar 'Yabancı Film'

04.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Davaro 'Türk Filmi'

22.00 Davaro 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

02.30 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Evde Bayram Konserleri "Kubat" (Müzik)

21.00 Kolonya Cumhuriyeti 'Türk Filmi'

01.30 Çember: Oyunu Bozuyorum 'Tv Sineması'

02.20 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

03.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek Bayram Özel

22.30 Çetin Ceviz 'Türk Filmi'

01.00 Çetin Ceviz 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.15 5N1K (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Pete ve Ejderhası 'Yabancı Film'

22.00 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'

02.10 Bang Bang 'Yabancı Film'

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Madagaskar 'Yabancı Film'

21.45 Yeni Hayat 'Türk Filmi'

23.45 Meraklı Köfteci 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Dizi (Tekrar)