Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

23:15 Bas Gaza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu



STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi



FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı



ATV YAYIN AKIŞI



14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman



TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:00 Bünyamin

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Slovakya-İspanya

21:00 Kupa Akşamı

21:44 Portekiz- Fransa



TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021