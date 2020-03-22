Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları 22 Mart 2020 Pazar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Aile Şerefi

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Baraj

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Çin Seddi

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Hekimoğlu

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

15.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon