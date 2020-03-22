22 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 22 Mart 2020 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 22 Mart 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gel Dese Aşk, Savaşçı, Şampiyon ve Tozkoparan dizileri yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX 22 Mart Pazar yayın akışı...

22.03.2020 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı 22 Mart 2020 Pazar

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları 22 Mart 2020 Pazar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 22 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Aile Şerefi

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Baraj

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Çin Seddi

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Hekimoğlu

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

15.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Alkışlanacak hareket! Kiracılarından para almayacak
Alkışlanacak hareket! Kiracılarından para almayacak
Sınıra dayanmışlardı... Türkiye'de de tehlikeli türleri var
Sınıra dayanmışlardı... Türkiye'de de tehlikeli türleri var
Korona yasağı çocuğu ailesinden ayırdı
Korona yasağı çocuğu ailesinden ayırdı
7 yıl sonra açıkladı! Muhteşem Yüzyıl'da oynarken...
7 yıl sonra açıkladı! Muhteşem Yüzyıl'da oynarken...
TV Yayın akışı 20 Mart Cuma
TV Yayın akışı 20 Mart Cuma
Yayın akışı 19 Mart Perşembe
Yayın akışı 19 Mart Perşembe
TV Yayın akışı 18 Mart Çarşamba
TV Yayın akışı 18 Mart Çarşamba
TV Yayın akışı 17 Mart Salı
TV Yayın akışı 17 Mart Salı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X