Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizisi ise öne çıkıyor. Çocuk, Hekimoğlu, Kadın, Ramo, Tutunamayanlar dizileri ve programları yer alıyor. İşte, kanalların 21 Ocak Salı yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Ramo

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çocuk

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Hekimoğlu

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kadın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Tutunamayanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Müslüm