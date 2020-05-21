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Yayın akışı 21 Mayıs Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 21 Mayıs 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı ve Mucize Doktor dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Perşembe) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

21.05.2020 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı ve Mucize Doktor dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 21 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Şaşkın Damat (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor (tekrar)
23.30 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Karabela (yerli film)
22.45 Karabela (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Yolcu (yabancı film)
22.35 Taksi 4 (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.30 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.30 Ev Yapımı (yeni bölüm)
23.15 Mesnevi'den Hikayeler

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)

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