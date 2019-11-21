Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor dizisi reyting için yarışacak. İşte, kanalların 21 Kasım Perşembe yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Dağ 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Azize

22:45 Pirana

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Yeşil Yol

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye