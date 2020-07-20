Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar iin araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çatı Katı Aşk

22:45 Öfkeli Aşıklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mumya: ejder imparatoru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Gençliğim Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Yedi Numara

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye