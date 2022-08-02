2 Ağustos Salı akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. İşte 2 Ağustos Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 ile güncel yayın akışı...