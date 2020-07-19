Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban 'Türk Filmi'

22.00 Bizim Aile 'Türk Filmi'

00.00 Ölümcül Oyun 'Yabancı Film'

01.45 Ölümcül Oyun 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Replikalar 'Yabancı Film'

22.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

00.00 Replikalar 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Türk Müziği

05.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

21.00 Ulusa Sesleniş

21.30 Çarkıfelek

00.15 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Adı Efsane 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Güzel ve Çirkin 'Yabancı Film'

22.45 Mavi Korku 'Yabancı Film'

00.20 Uyumsuz 3 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.25 Seksenler 'Dizi'

23.15 Zaman Matinesi

00.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)

05.05 Yerli Belgesel