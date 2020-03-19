19 MART 2020
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Yayın akışı 19 Mart Perşembe - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 19 Mart Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 19 Mart Perşembe yayın akışı...

19.03.2020 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı 19 Mart Perşembe

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 19 Mart yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 41 Gün

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Afili Aşk (Final)

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

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