Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Şef Akademi

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 İsveç-Slovaky

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Hırvatistan-Çekya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 İngiltere-İskoçya

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda