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Yayın akışı 16 Aralık 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 16 Aralık 2019 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı

16.12.2019 - 19:05 | Güncelleme:
Yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri ise öne çıkıyor. Çukur, Seferin Kızı, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul isimli diziler reyting için yarışacak. İşte, kanalların 16 Aralık Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Seferin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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