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Yayın akışı 15 Aralık 2019 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 15 Aralık 2019 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam birçok iddialı dizi ekranlarda olurken, gün içinde de hafta içi yayınlanmış dizilerin tekrar bölümleri ekranlarda olacak. İşte televizyon kanallarının pazar yayın akışı

15.12.2019 - 16:40 | Güncelleme:
Yayın akışı 15 Aralık

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor.  Aşk Ağlatır, Güvercin, Şampiyon, Savaşçı dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise Kim Milyoner Olmak İster yarışa dahil olacak. Kanalların 15 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:15-18:45 ÖYLE OLSUN
18:45-20:00 SHOW ANA HABER
20:00-00:15 AŞK AĞLATIR
00:15-02:30 ÇUKUR

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00-18:45 ÇOCUK / TKR
18:45-20:00 STAR HABER
20:00-23:45 GÜVERCİN / 4
23:45-01:45 RUS'UN OYUNU

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:45-16:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
16:30-19:00 AZİZE
19:00-20:00 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00-23:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

ATV YAYIN AKIŞI

15: 40 Hercai 25.Bölüm
19: 00 Hafta Sonu Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Başkan Erdoğan İle Gündem Özel
23.45 Kimse Bilmez 25. Bölüm

 

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30-15:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN...
15:30-19:00 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR
19:00-20:00 GÜLBİN TOSUN İLE...
20:00-00:15 SAVAŞÇI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05-17:30 VUSLAT
17:30-19:00 TOZKOPARAN
19:00-20:00 ANA HABER
20:00-00:15 ŞAMPİYON

TV8 YAYIN AKIŞI

11:00-12:4 İKİMİZİN YERİNE
12:45-20:00 5MASTERCHEF TÜRKİYE
20:00-00:1 O SES TÜRKİYE
00:15-02:15 5KİCK BOKS

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