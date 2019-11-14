Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor MasterChef Türkiye reyting sırası için yarışıyor. İşte kanalların 10 Kasım Pazar yayın akışı ise şöyle;





