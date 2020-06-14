Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'

22.15 Erkek Güzeli Sefil Bilo 'Türk Filmi'

23.30 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film'

01.00 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Baba Bizi Eversene 'Türk Filmi'

22.00 Benden Bu Kadar 'Türk Filmi'

00.45 Baba Bizi Eversene 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Benden Bu Kadar 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Çin Seddi 'Yabancı Film'

22.00 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

23.30 Çin Seddi 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.15 Abluka 'Türk Filmi'

03.10 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Türk Müziği

05.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Çok Akustik

00.45 Çok Akustik (Tekrar)

02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 5N1K (Tekrar)

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film'

22.45 Kim Milyoner Olmak İster

00.00 İst. Yeditepe Kons. I.Karaca-C.Sabah

02.00 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Seksenler 'Dizi'

23.15 Zaman Matinesi

00.20 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Böyle Bitmesin 'Dizi' (Tekrar)