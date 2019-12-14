Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Azize, Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kalk Gidelim dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışa dahil olacak. Kanalların 14 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.45 Aşk Ağlatır (tekrar)

18.45 Hafta Sonu Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)

00.15 Yakın Tehdit (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

15.45 Sevgili Geçmiş (tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Benim Tatlı Yalanım (yeni bölüm)

00.15 Bittin Sen (yerli sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 Zalim İstanbul (tekrar)

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Azize (yeni bölüm)

23.30 Afili Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.00 Kuruluş Osman (tekrar)

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yeni bölüm)

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

15.30 Yasak Elma (tekrar)

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Av Mevsimi (yerli sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.20 Benim Adım Melek (tekrar)

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Zaman Matinesi

TV8 YAYIN AKIŞI

12.15 MasterChef Türkiye (tekrar)

20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Eser Yenerler Show