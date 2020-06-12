Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 12 Haziran 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 12 Haziran 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Babil ve Hercai dizileri yayınlanmayacak. Arka Sokaklar ise sezon finali bölümü ile ekranlara gelecek. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 12 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

12.06.2020 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
12 Haziran yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Limonata 'Türk Filmi'
01.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Sezon finali)
23.00 Aşk Olsun 'Türk Filmi'
01.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Aşk Olsun 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Kızıl Elmas 'Yabancı Film'
22.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
00.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Güzel Köylü 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Beyaz Show (Tekrar)
02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu 'Yabancı Film'
23.00 Kardeş Payı 'Dizi'
00.15 Son Durak
01.15 Esra Erol'da (Tekrar)
03.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 İğne İplik 'Yabancı Film'
22.40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.00 İğne İplik 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.55 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)
03.55 Aslan Ailem 'Dizi' (Tekrar)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hagi mi, Alex mi? Dev anket sonuçlandı
Hagi mi, Alex mi? Dev anket sonuçlandı
Ebru Polat'tan bomba evlilik kararı!
Ebru Polat'tan bomba evlilik kararı!
Bir deri bir kemik kaldı
Bir deri bir kemik kaldı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
TV Yayın akışı 11 Haziran 2020
TV Yayın akışı 11 Haziran 2020
TV Yayın akışı 10 Haziran 2020
TV Yayın akışı 10 Haziran 2020
TV Yayın akışı 9 Haziran 2020
TV Yayın akışı 9 Haziran 2020
TV Yayın akışı 8 Haziran 2020
TV Yayın akışı 8 Haziran 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X