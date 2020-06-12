Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Limonata 'Türk Filmi'

01.15 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Sezon finali)

23.00 Aşk Olsun 'Türk Filmi'

01.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Aşk Olsun 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kızıl Elmas 'Yabancı Film'

22.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

00.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Güzel Köylü 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Beyaz Show (Tekrar)

02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu 'Yabancı Film'

23.00 Kardeş Payı 'Dizi'

00.15 Son Durak

01.15 Esra Erol'da (Tekrar)

03.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 İğne İplik 'Yabancı Film'

22.40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.00 İğne İplik 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.55 Ege'nin Hamsisi 'Dizi' (Tekrar)

03.55 Aslan Ailem 'Dizi' (Tekrar)