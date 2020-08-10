Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi'

22.30 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)

04.30 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

01.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Yarının Sınırında 'Yabancı Film'

22.15 Yarının Sınırında 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

03.30 Aramızda Kalsın 'Dizi'

05.20 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Postacı ‘Türk Filmi’

21.45 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'

00.20 Buzkıran ‘Yabancı Film’

02.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Yerli Dizi

23.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

02.15 52 Hafta 'Yerli Belgesel'

02.40 Zaman Matinesi

03.25 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)