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Yayın akışı 10 Ağustos 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 10 Ağustos 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gençliğim Eyvah yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 10 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

10.08.2020 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
10 Ağustos Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)
04.30 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
01.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Yarının Sınırında 'Yabancı Film'
22.15 Yarının Sınırında 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
03.30 Aramızda Kalsın 'Dizi'
05.20 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Postacı ‘Türk Filmi’
21.45 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'
00.20 Buzkıran ‘Yabancı Film’
02.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Yerli Dizi
23.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
02.15 52 Hafta 'Yerli Belgesel'
02.40 Zaman Matinesi
03.25 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)

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