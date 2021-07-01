Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Geçmişi Olmayan Adam

23:30 Geçmişi Olmayan Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kalp Yarası

23:00 Baş Belası

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:15 Kefaret

16:00 Şef Akademi

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:35 Sinema

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye