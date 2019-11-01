Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Hercai, Arka Sokaklar ve Payitaht dizilerinin rekabetini geçen hafta yayın hayatına başlayan Sevgili Geçmiş de iddialı bir giriş yaptı. Kanalların 1 Kasım Cuma yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)

23.30 Sınırsızlar (yabancı film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sevgili Geçmiş (yeni bölüm)

01.15 Deccal 2 (Türk filmi)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

00.15 El Nino (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Hercai (yeni bölüm)

00.20 Kimse Bilmez (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Kadın (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Payitaht "Abdülhamit" (yeni bölüm)

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 Recep İvedik 5 (yerli film)

22.15 El Değmemiş Aşk (yerli film)