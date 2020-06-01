Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 1 Haziran Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Görevimiz Tatil (yerli film)

22.15 Aşk Tutulması (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Mirasyedi (yerli film)

22.30 Eski Sevgili (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Öldürme Arzusu (yabancı film)

22.15 Öldürme Arzusu (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Olanlar Oldu (yerli film)

22.30 Zalim İstanbul (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 7 Numara (tekrar)

21.50 Yeşil Deniz (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)