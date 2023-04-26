Yayaya çarptıktan sonra dövülen motosikletli öldü

DHA

Mersin'de, motosikletle çarptığı yayanın yakınları tarafından dövülen Veysel Kaya (23) hastanede kurtarılamadı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Veysel Kaya, çocuğuna bez almaya giderken motosikletiyle, yolun karşısına geçen K.E.'ye (21) çarptı.

Hafif yaralanan K.E.'nin olay yerine gelen yakınları ise Kaya'yı darp etti. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis, Kaya'yı döven 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaya götürüldüğü özel hastanedeki tüm müdahaleye karşın, dün akşam, yaşamını yitirdi.

Veysel Kaya

Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Serhat E. (19) sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, olaya karıştığı belirlenen 2 kişi ise serbest bırakıldı.