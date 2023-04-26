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Yayaya çarpmasının ardından dövülen motosikletli hayatını kaybetti

Mersin'de, çocuğuna bez almaya giderken motosikletiyle çarptığı gencin yakınları tarafından darp edilen inşaat işçisi Veysel Kaya, olaydan bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 26.04.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de yayaya çarptıktan sonra dövülen motosikletli öldü
Yayaya çarptıktan sonra dövülen motosikletli öldü
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DHA

Mersin'de, motosikletle çarptığı yayanın yakınları tarafından dövülen Veysel Kaya (23) hastanede kurtarılamadı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Veysel Kaya, çocuğuna bez almaya giderken motosikletiyle, yolun karşısına geçen K.E.'ye (21) çarptı.

Hafif yaralanan K.E.'nin olay yerine gelen yakınları ise Kaya'yı darp etti. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis, Kaya'yı döven 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaya götürüldüğü özel hastanedeki tüm müdahaleye karşın, dün akşam, yaşamını yitirdi.

Veysel Kaya
Veysel Kaya

Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Serhat E. (19) sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, olaya karıştığı belirlenen 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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