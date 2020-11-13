Yayaların üzerine aracını süren sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen katılmazken, tarafların avukatları katıldı.
Müşteki avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
Sanık Görkem Sertaç Göçmen'in avukatı Aynur Göçmen, müşteki A.A. ile müvekkili arasında araba içerisinde başlayan tartışmaya katılanlardan Z.M.D.’nin müdahil olduğunu ve bunu gören 10-15 kişilik grubun sanığa müdahale ederek darbettiğini söyledi.
Avukat Göçmen, "Biz bu darp nedeniyle şikayetçi olmuşuzdur ve dava açılmıştır. Bir kısım mağdurlar şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Bu yönden müvekkilimin üzerine atılı suçların düşürülmesini istiyoruz. Müvekkilimin olayda 3 dişi kırılmıştır ve tek vasıtası olan aracıyla can havliyle oradan ayrılmaya çalışmıştır. Hüküm kurulurken bunların dikkate alınmasını istiyoruz. Tartışma sırasında A.A.'nın arabada oturduğu tarafta cam açıktır. 10-15 kişilik grup camdan sanığı yaralamıştır. Şikayetinden vazgeçen mağdurlar yönünden suçlamaların düşürülmesini, ayrıca meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, mahkeme aksi kanaateyse haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Müvekkili hakkında sabıkasız oluşu, yaşı ve üniversite öğrencisi olması nedeniyle üst sınırdan indirim uygulanmasını talep eden avukat Göçmen, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan yasal unsurların uygulanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Görkem Sertaç Görkem’i mağdur Cebrail Şık’a yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 yıl, mağdur Recep Göçer’e yönelik de "kasten yaralama" suçundan da 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Sanık Görkem’i mağdur Z.M.D.’ye yönelik "kasten yaralama’’ suçundan 9 ay hapis cezasına çarptılan mahkeme, sanığı mağdur A.A.’ya yönelik "kasten yaralama’’ suçundan 6 ay, mağdurlar Esra Abacı, C.A. ve Hamit Başaran'a yönelik "kasten yaralama’’ suçundan da üçer ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, sanık Göçmen’in mağdur Ahmet Seven’e yönelik ‘’mala zarar verme’’ suçunda uzlaşıldığı için bu suçun düşürülmesine hükmederek, mağdur Mehmet Ali Yalçın’a yönelik ''kasıt ile yaralamaya sebep verme'' suçunun unsurları oluşmadığından bu suç yönünden sanığın beraatine karar verdi.
Sanık Göçmen hakkında verdiği cezalarda indirim uygulamayan mahkeme, sanığa toplam 9 yıl hapis cezası verdi.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A.'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları belirtilmişti.
Yaşanan olayın anlatıldığı iddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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