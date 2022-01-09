Üniversiteli yayanın feci sonu!

Karabük'te otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Yalçın K. (28) idaresindeki 43 UR 115 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi sanayi kavşağındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız'a (23) çarptı.

Sağlık ekibince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.