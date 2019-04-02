Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de, dün akşam saatlerinde, Fatma B. yönetimindeki hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Ataman ve torunu Selim Ataman'a (5) çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve torunu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Ataman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Selim Ataman'ın ise tedavisi sürüyor. Olaydan sonra sürücü Fatma B., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası Selim Ataman'ın elinden düşen topu olay yerinde kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.