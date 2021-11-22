Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde arızalanan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 1 mil kuzeyinde makine arızası yaşayan YEBA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı’ya demirletildi." denildi.

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