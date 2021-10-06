Bakan Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz, dünyanın en güzel boğazından geçerek Karadeniz'in maviliklerine doğru ilerliyor. Yolun açık olsun” ifadelerine yer verdi.

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