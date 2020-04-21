İstanbul Sağlık Müdürlüğü´nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." İfadeleri yer aldı.

Peki Yavuz Kalaycı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dr. Yavuz Kalaycı'nın kısaca hayatı...

YAVUZ KALAYCI KİMDİR?

Aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıyldı. Covid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti.