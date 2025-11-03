Yavuz Bingöl: Sağlığım gayet iyi

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, geçtiğimiz hafta ameliyat oldu. Bingöl'ün, sırtındaki yağ bezesi nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yavuz Bingöl; "Küçük bir yağ bezesi vardı, onu aldırdım. Yaklaşık 2 saat kontrolde kaldım. Bir sıkıntı yok. Sağlığım, gayet iyi" dedi.

Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl; "Zor günler geride kaldı, çok şükür iyisin" mesajıyla paylaşımda bulundu.