        Yavuz Bingöl: Sağlığım gayet iyi - Magazin haberleri

        Yavuz Bingöl: Sağlığım gayet iyi

        Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Yavuz Bingöl, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 12:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:00
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, geçtiğimiz hafta ameliyat oldu. Bingöl'ün, sırtındaki yağ bezesi nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi.

        Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yavuz Bingöl; "Küçük bir yağ bezesi vardı, onu aldırdım. Yaklaşık 2 saat kontrolde kaldım. Bir sıkıntı yok. Sağlığım, gayet iyi" dedi.

        Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl; "Zor günler geride kaldı, çok şükür iyisin" mesajıyla paylaşımda bulundu.

        #Yavuz Bingöl

