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Yavuz Bingöl, Osmaniye'de depremzedelere konser verdi

Yavuz Bingöl, Osmaniye’de konteyner kentte kalan depremzedelere konser verdi. Bingöl, "Deprem nedeniyle geldik insanlara biraz moral verelim, acılarını bir nebze de olsa azaltırsak ne mutlu bize. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu

Giriş: 05.07.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Yavuz Bingöl, Osmaniye'de depremzedelere konser verdi - Magazin haberleri
İHA

Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Osmaniye'ye geldi. Bingöl, ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50'nci yıl dönümü dolayısıyla çıktığı turne çerçevesinde, Osmaniye Karaçay konteyner kentte depremzede vatandaşlarla konser verdi.

Konserin ilk bölümünde Âşık Veysel'in eserlerini seslendiren Yavuz Bingöl, ikinci bölümünde kendi eserlerini seslendirdi. Konteyner kentte kalan depremzedeler de Bingöl'e eşlik etti.

Vali Erdinç Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin acılarının dindirilmesi için bir nebze olsun bizlere destek olmak için buralara gelen, gerçekten vatana millete böyle adanmışlık, bunu dert edinme, bunu görev edinme anlayışını takdirle karşılıyorum. Şehitler diyarı, yiğit Osmaniye'mize hoş geldiniz diyor çok teşekkür ediyorum. Yavuz Bey'in buralara gelmesi için her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Kadir Kara Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Devlet olarak sizleri çok seviyor ve yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

"DEPREM NEDENİYLE GELDİK"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl ise, "Âşık Veysel'in ölümünün 50'nci yılı nedeniyle bir konser serimiz var, bu konserleri de deprem bölgesinde bu yaşadığımız büyük felaket nedeniyle oradan başlatalım istedik. 19 Haziran'da Âşık Veysel'in memleketi Sivas'tan başladık. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız bu seneyi 'Âşık Veysel' yılı ilan etti. Malatya, Gaziantep devam ettik dün Kahramanmaraş'taydık çok güzel geçti. Bugünde Osmaniye'deyiz deprem nedeniyle geldik insanlara biraz moral verelim acılarını bir nebzede olsa azaltırsak ne mutlu bize. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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