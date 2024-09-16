Yavuz Bingöl evleniyor

Yavuz Bingöl, konuyla ilgili olarak; "Evet, evlenme kararı almıştı. 25 Ekim'de 50-60 kişilik arkadaşlar ve aile arasında bir nikâh vardı. Uzun süredir zaten birlikteydik. Şimdi bunu nikâh ile taçlandıracağız." ifadelerin' kullandı.

Fotoğraflar: İHA, Instagram