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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl evleniyor - Magazin haberleri

        Yavuz Bingöl evleniyor

        Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, altı yıldır birlikte olduğu 38 yaşındaki sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile 25 Ekim'de nikâh masasına oturacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:03
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          59 yaşındaki Yavuz Bingöl, 2015 yılında meslektaşı Öykü Gürman ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu evlilik, yaklaşık bir yıl süren bir birlikteliğin ardından Nisan 2016'da sona ermişti.

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          Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile nikâh masasına oturacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

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          Türkücü, Kıbrıs Girne'de verdiği bir konser öncesinde gerçekleştirdiği röportajda, Nilşah Ağaoğlu ile evleneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

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          Yavuz Bingöl, konuyla ilgili olarak; "Evet, evlenme kararı almıştı. 25 Ekim'de 50-60 kişilik arkadaşlar ve aile arasında bir nikâh vardı. Uzun süredir zaten birlikteydik. Şimdi bunu nikâh ile taçlandıracağız." ifadelerin' kullandı.

          Fotoğraflar: İHA, Instagram

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