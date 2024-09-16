Yavuz Bingöl evleniyor
Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, altı yıldır birlikte olduğu 38 yaşındaki sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile 25 Ekim'de nikâh masasına oturacaklarını duyurdu
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59 yaşındaki Yavuz Bingöl, 2015 yılında meslektaşı Öykü Gürman ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu evlilik, yaklaşık bir yıl süren bir birlikteliğin ardından Nisan 2016'da sona ermişti.
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Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile nikâh masasına oturacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.
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Türkücü, Kıbrıs Girne'de verdiği bir konser öncesinde gerçekleştirdiği röportajda, Nilşah Ağaoğlu ile evleneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.
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Yavuz Bingöl, konuyla ilgili olarak; "Evet, evlenme kararı almıştı. 25 Ekim'de 50-60 kişilik arkadaşlar ve aile arasında bir nikâh vardı. Uzun süredir zaten birlikteydik. Şimdi bunu nikâh ile taçlandıracağız." ifadelerin' kullandı.
Fotoğraflar: İHA, Instagram