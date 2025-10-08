Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlamasını hediye etti | Son dakika haberleri

        Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlamasını hediye etti

        Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bahçeli'ye, Hacıbektaş'ta 11 Ekim'de açılacak olan Cemevi Külliyesi'nin inşaası ve hibe ettiği arsası için teşekkürlerini ileten Bingöl, kendi bağlamasını hediye etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:00
        Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlamasını hediye etti
        Ziyaretine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sanatçı Bingöl, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim’de Hacı Bektaş’ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi’ni inşa ettirdi ve hibe etti.

        Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilierine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da sayın genel başkana hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

