Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol ve doğalgaz arama gemisi Yavuz dün Kıbrıs adasının güneyinde, hem Türkiye hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından egemenlik iddia edilen bölgede arama başlatmak üzere yola çıktı.

Daha önce Kıbrıs adasının batısı ve doğusunda hidrokarbon arayan Türkiye böylece ilk defa Kıbrıslı Rumlar tarafından yabancı şirketlere ihale edilen bir alanda sondaj faaliyeti yürütmeye başladı.

Erciyes Twitter'da, Yavuz'un Türkiye'nin kıta sahanlığında kalan bölgede sondaj yapacağını belirtti.