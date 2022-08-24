Sincaplar çok can dostu hayvanlardır. İlk tanıdığı kişiye çok bağlı hayvanlardır. Özellikle kıskançlık duyguları olan bir hayvandır. Evin bahçesindeki ağaçlara tırmanıyor. Ama bir türlü doğaya çıkamadı. Hep saldığımda o geri döndü. Gitmediği için ben de güzel yaşayabileceği evde gerekli bir ortam sağladım. Ceviz ağacından ona rahat bir yuva yaptım."