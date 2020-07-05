Yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek, anne oldu

AA

Sosyal medyada paylaşılan "kangal köpeklerinin anne eşek ve yavru sıpasına saldırtılması" görüntüleri sonrası gelen ihbarlar üzerine federasyon temsilcileri harekete geçmiş, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 Mayıs Pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle anne eşek köyde bulunarak kurtarılmıştı.Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlenmişti.Kurtarılan hayvanlara, kurtarıcısı olan HAYTAP temsilcisinin adı veriliyor. Zeynep adı verilen anne eşek, nakil aracıyla Haymana'dan Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürülmüştü.Mayıs ayından bu yana Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşamını sürdüren anne eşek, dün sabah bir sıpa dünyaya getirdi. Sıpaya Burak adı verildi.