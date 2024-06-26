Yavru yaban keçilerinin süt kardeşliği

Albayrak, doğada sağlık problemi olmayan ya da annenin öldüğünden kesin emin olunmayan yavruların yuvalarından alınmaması gerektiğini belirterek, "Yavru yaban keçilerinin doğal ortamlarında korunması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gösterilecek bu çaba, yaban hayatının korunmasında büyük bir öneme sahip. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları ve karşılaştıkları bu tarz durumlarda yaban hayvanlarına müdahale etmeden yetkililere haber vermeleri önemli" dedi.