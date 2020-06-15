Zile ilçesine bağlı Üçkaya köyünde oturan Elif ve Rıza Aktürk'ün çiftinin çocukları 3 ay önce köy arazilerinde yeni doğmuş tilkiyi buldu. Aktürk çifti, çocuklarının eve getirdiği tilkiyi beslemeye başladı. 3 ay süresince tilkiyi evlerinin bahçesinde besleyen Aktürk ailesi, daha sonra doğal yaşamına bıraktı. Yavru tilki, kendisini besleyen Aktürk ailesininin evine zaman zaman gelmeye başladı.
'İNEK SÜTÜ İLE BESLEDİK'
Yavru tilkinin annesinin öldüğünü söyleyen Elif Aktürk, "Oğlum arazide tilkiyi bulmuş. Babasına telefon açtı, 'Getireyim mi' diye sordu. 'Gözleri açık değil kapalı' dedi. Biz de getirmesini söyledik. Sonra bunu inek sütü ile besledik. Banyosunu yaptırdık. Artık bize alıştı annelik yaptığımız için. Bizi çok seviyor. Bırakmıyor, 'Pamuk' dediğimiz zaman sesimizi dağda duyuyor, geliyor. Çok yaramaz, çok vahşi, ayaklarımızı tırmalıyor. Onu çok seviyoruz. Geliyor, gidiyor aç kalmasın diye hep onu düşünüyoruz. Onu görmediğimiz zaman üzülüyoruz. Aç kaldığı zaman geliyor. Karnı doyduktan sonra biraz oynuyor bizimle, sonra gidiyor" dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DESTEK
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise Twitter hesabından videoyu paylaşarak,"Yavru tilkiye annelik yapmak mı? Elif hanım hayvanseverlikte sınır tanımıyor" paylaşımıyla aileye destek gönderdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!