Düzce'de yayla evinin önünde karda oyun oynayan karaca yavrusunun halleri cep telefonuyla kayda alındı.

AA'nın haberine göre Gölyaka ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Yanık Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede hidroelektrik santralinde çalışan işçileri taşıyan servis şoförü Murat Demirtaş, yol güzergahındaki yayla evinin önünde karaca yavrusu olduğunu fark etti.

Demirtaş, yanına yaklaştığı karacanın kar üzerinde zıplayarak oyun oynadığı anları cep telefonuyla kaydetti.