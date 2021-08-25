Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan, Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan ile Akdeniz arasında bulunan, Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın yaklaşık 22 kilometrelik kumsalı, deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.
AA'nın haberine göre mayıs ve hazirandaki yumurtlama döneminde 20'si caretta caretta olmak üzere 434 yuva tespit edilen bölgede, yavrular yaklaşık iki aylık kuluçka dönemini tamamlayıp yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluşuyor.
Bu sene tespit edilen 10 bin 500 deniz kaplumbağası yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin de yardımıyla hayat yolculuğuna başlıyor.
"YUMURTLAMA SÜRECİNDEN SONRA YAVRULAR PEYDERPY DENİZLE BULUŞTU"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Hatay'dan Mersin'in Anamur ilçesine kadar olan sahil şeridinde, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar ile ilgili her yıl çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı "Yuvalama için oldukça verimli" şeklinde değerlendiren Çangır, şöyle konuştu:
"22 kilometrelik bu sahilde 434 yuva tespit ettik. Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 22 kilometrelik sahili aslında yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ancak bu yıl 20 caretta caretta yuvası da tespit ettik. Bu da ayrı bir zenginlik, güzellik. Bölge müdürlüğü alanlarımızda daha çok Mersin tarafındaki alanlarımız caretta caretta türü. Hatay tarafındakiler yeşil deniz kaplumbağası. Adana'da bir sentez olmuş. İki bölgenin karışımı olmuş. Yumurtlama sürecinden sonra yavrular peyderpey denizle buluştu. Biz bugün son yavruları denize uğurladık. Bu yıl 434 yuvada yaklaşık 10 bin 500 yavru denizle buluştu. Son 15 yıldır yüzbinlerce yavru deniz kaplumbağasını büyük emeklerle denizle buluşturduk."
"YAVRULARIN TAMAMINA YAKINI YUVADAN SAĞLIKLI ÇIKIYOR"
Çangır, yuvalama döneminde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin sahilde görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yuvalama döneminde yavruları yırtıcılardan korumak için çelik kafesler koyuluyor. Arkadaşlarımız sahile gelen ziyaretçilerin zarar vermemesi için çeşitli koruyucu tedbirler alıyor. Ekiplerimiz bölgeyi devamlı kontrol ediyor. Yavruların tamamına yakını yuvadan sağlıklı çıkıyor. Az miktarda yavru yuvadan çıkamıyor. Bununla ilgili görevli arkadaşlarımız tüm yuvaları kontrol ediyor. Yuvadan çıkamayanları belirli bir alanda toplayıp akşam saatlerinde denize salıyorlar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!