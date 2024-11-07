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        Haberler Gündem Politika Yavaş'tan istifa iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        Yavaş'tan istifa iddialarına yanıt

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 13:20 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:20
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        Yavaş'tan istifa iddialarına yanıt
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamasında, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

        Yavaş şöyle devam etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."

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        #son dakika
        #Mansur Yavaş
        #Son dakika haberler
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