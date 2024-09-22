Yavaş "Proje çocuk" paylaşımına tepki gösterdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın isim vermeden CHP lideri Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik paylaşımda bulunan açıklamasına tepki gösterdi.

Yavaş'a yakınlığı ile bilinen ve 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Yavaş'ın karşısında aday çıkaran İYİ Parti'den istifa eden Arslan, şu paylaşımı yaptı:

"PROJE ÇOCUK" NİTELEMESİ

"Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez." REKLAM Kamuoyunun dikkatine:

Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim.

Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır.

Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir. https://t.co/Srx7WMZT9L — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 22, 2024 PAYLAŞIMI SİLMESİNİ İSTEDİ Bu paylaşımı alıntılayan Yavaş, "Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim.

Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir" ifadesini kullandı. "MANSUR AĞABEYE ZARAR VERMEYİ DÜŞÜNMEM" Öte yandan gazeteci Gürkan Hacır, Arslan ile konuştuğunu belirterek, Arslan’ın şu sözlerini aktardı: “Bu tweetten Mansur beyin kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabahı Aski Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.”