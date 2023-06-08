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Yavaş kilo vermek mi, hızlı kilo vermek mi daha sağlıklı? Diyette önemli olan ne?

Yavaş kilo vermek mi, yoksa hızlı kilo vermek mi daha sağlıklı? Uzmanlar açıklıyor!

Uzmanlar tarafından genellikle yavaş ve istikrarlı diyetler uygulanarak kilo verilmesi tavsiye ediliyor. Ancak hızlı bir sonuç almak için aynı derecede etkili çabuk sonuçlar veren diyetlerde uygulanıyor. Peki, yavaş diyet mi yoksa hızlı diyet mi daha sağlıklı? Diyette önemli olan unsur ne, uzmanlar ne diyor? İşte, cevabı...

Giriş: 08.06.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sydney Üniversitesi'nde Charles Perkins Merkezi Araştırma Programı Lideri Nick Fuller, hızlı ve yavaş kilo vermenin etkilerini karşılaştırdı ve sağlıklı, sürdürülebilir bir kilo kaybı için yapılması gerekenleri anlattı. Fuller, insanların kilo vermeye karar verdiklerinde genellikle hızlı sonuç almak istediklerini söylüyor.

    Ancak birçok uzman genellikle istikrarlı ve yavaş kilo verilmesi gerektiğini söylüyor. Diyeti yavaş yapmak sağlımız için daha sağlıklı ve sürdürülebilir olarak kabul ediliyor. Hızlı verilen kiloların daha çabuk geri alındığına dair yaygın bir görüşle örtüşüyor.

  • Yavaş uygulanan diyetlerde uzun süreli karbonhidrat kısıtlaması bulunuyor ve geçici bir diyet olarak görülüyor. Peki, yavaş bir diyet mi yoksa hızlı ve etkili bir diyet mi daha iyi sonuç veriyor? 

    Öncelikle yavaş ve hızlı diyet arasındaki farkı anlamak gerekiyor. Uzmanlar genellikle yavaş diyet ile her hafta 0,5 ile 1 kilogram arasında kilo verilmesini ön görüyor. Hızlı diyette ise birkaç hafta içerisinde 1 kilodan fazla kilo kaybı yaşanıyor.

  • HANGİSİ DOĞRU, HIZLI KİLO VERMEK Mİ, YAVAŞ MI?

    Yapılan çalışmaa 200 kişinin kilolarında yüzde 15 azalma hedeflendi ve kişilere rastgele 12 hafta sürecek hızlı diyet ve 36 hafta sürecek yavaş diyet uygulandı. 

    Hızla kilo vermesi istenen grup, günde üç shake, bar ve çorba tüketerek çok düşük kalorili beslendi. Yavaş diyet yapanlar ise her gün harcadıkları enerjiden 500 kalori daha az beslenerek diyet uyguladı. 

     

  • HER İKİ DİYET TÜRÜNDE DE KİLOLAR GERİ ALINDI

    Yavaş kilo veren grup, yaklaşık yüzde 50'si, hızlı kilo verenlerin ise yüzde 81'i bu süre içerisinde yüzde 12,5 veya daha fazla kilo verdi. Kilo veren kişiler 2 yıl boyunca kilo koruma diyetine alındı. Üç yıl sonunda hem yavaş hem de hızlı kilo veren kişilerin yüzde 76'sı verdikleri kiloları geri aldı. Yani yavaş diyet veya hzılı diyet geri kilo alımına engel olmadı.

  • METABOLİZMA YAVAŞLAMAMASI ÖNLEMİ

    Yapılan çalışma kilo kaybının her iki yöntemde de benzer sonuçlar verdiğini ortaya koyarken, yavaş kilo kaybının metabolizma veya dinlenme halindeyken de kalori yaktırdığını gösterdi. Yavaş yapılan diyette kişiler daha çok yağ kütlesinden kilo verirken, hızlı diyette kemik minerallerinde de azalma olduğunu tespit edildi.

  • DİĞER DİYET TÜRLERİ AYNI SONUCU VERİYOR

    Bununla beraber uzmanlar uygulanan diğer diyet yöntemlerinin de benzer sonuç verdiğini söylüyor. Yüksek proteinli diyetler veya makro besin diyeti uygulandığında benzer kilo kayıpları yaşanıyor. Aynı durum aralıklı oruçta da geçerli. 

    Araştırmalar bu tür diyetlerin iyi kilo kaybına yol açmadığını gösteriyor. Çünkü vücudumuz kilo kaybına karşı koruma konusunda son derece gelişmiş ibr mekanizma.

  • PEKİ, KİLO VERİRKEN ASIL NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

    Metabolizma:

    Büyük miktarda kilo kaybı yaşadığında, dinlenme halindeyken yaktığınız enerji miktarı düşüyor. Dinlenme metabolizma hızını (dururken yağ yakma) yüksek tutmak için kiloyu korumak oldukça önemli. Metabolizma hızı bir kez yavaşladığında yeniden kilo alınırsa, diyet yapıldığında metabolizma aynı seviyeye hemen dönemiyor.

    Yavaş kilo kaybı, hızlı kilo kaybına kıyasla dinlenme metabolizma hızını koruyor ve diyet ile beraber egzersiz içeren programlar daha iyi etki gösteriyor.

  • DİYETTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

    Hızlı kilo verme diyeti, uzun vadede sağlık için gerekli olan birçok besini kısıtlıyor. Karbonhidratlar kısıtlansa bile aslında temel besin kaynaklarından birisi olduğu için tahıllı karbonhidratlar kilo vermeye yardımcı oluyor.

    Kısıtlayıcı bir diyet yerine, vücudunuzun biyolojik sistemine uygun ve kaybettiğiniz kiloları geri alamayacak şekilde diyet yapmanız daha sağlıklı görülüyor. 

    Kaynak: Science Alert

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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