Yavaş uygulanan diyetlerde uzun süreli karbonhidrat kısıtlaması bulunuyor ve geçici bir diyet olarak görülüyor. Peki, yavaş bir diyet mi yoksa hızlı ve etkili bir diyet mi daha iyi sonuç veriyor?

Öncelikle yavaş ve hızlı diyet arasındaki farkı anlamak gerekiyor. Uzmanlar genellikle yavaş diyet ile her hafta 0,5 ile 1 kilogram arasında kilo verilmesini ön görüyor. Hızlı diyette ise birkaç hafta içerisinde 1 kilodan fazla kilo kaybı yaşanıyor.