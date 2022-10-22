"Yavaş gidin" dedi! Öldüren dayak!

DHA'da yer alan habere göre ani fren yaparak otomobilden inen Çağatay Enes Çolak (21) ve Emrah Beyazit (24), sopalarla Zorel'e saldırdı. Başına darbe alan Bilal Zorel yere düştüğünde, saldırganlar tekmeleyerek darp etmeyi sürdürdü. Saldırganlar daha sonra oradan hızla uzaklaştı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Çolak ve Beyazit tutuklandı. Bilal Zorel ise 17 Ekim Pazartesi günü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Zorel'in memleketi Elazığ'da toprağa verildiği öğrenildi.

Travma geçirdiği tespit edilen Zorel, yoğun bakıma alındı. Olay kayıtlara trafik kazası olarak geçti. Zorel'in kız arkadaşı A.K. taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek yaşananları anlattı. Polis, yaptığı incelemede saldırganların kimliklerini belirledi.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Bilal Zorel, kız arkadaşıyla birlikte hastaneye gitmek için otomobiline bindi. Hastaneye kısa bir mesafe kala Zorel direksiyon başında baygınlık geçirerek, kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobilde Zorel'in kız arkadaşı A.K.'nin kolu kırıldı. Zorel baygın hastaneye kaldırıldı.